«Црвена Звезда» — «Дубай»: видеотрансляция

Сегодня, 25 сентября, в Белграде (Сербия) состоится матч за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ. В 18:00 мск клуб из Сербии и ОАЭ встретятся в борьбе за бронзу.
Прямую трансляцию полуфинала проведет сервис VK Video
Самое главное перед матчем
Ранее команды никогда не встречались на площадке, поэтому истории личных встреч у них нет. Тем не менее, весьма показательны полуфинальные матчи, в которых оба коллектива потерпели поражение.
«Црвена Звезда», хорошо показавшая себя в товарищеских матчах и имеющая опыт международных встреч, вдруг провалила игру с ЦСКА. Сербские баскетболисты неважно реализовывали броски. Например, забросить получилось всего 2 из 27 попыток трехочковых бросков. Учитывая то, что в Сербии баскетбол — это один из самых популярных видов спорта, — болельщиков такой явно позорный исход не порадовал. Теперь «Црвена» будет прилагать максимум усилий, чтобы не допустить подобного провала во второй раз. Мотивации у команды предостаточно, тем более, что на кону все же есть медали, пусть и не золотые.
Клубу «Дубай» из ОАЭ с поиском мотивации и сил будет куда сложнее, чем его сопернику. Опустим факт того, что белградский паркет родной для их оппонента, речь больше о том, что в матче с «Зенитом» они фактически сами упустили победу из рук, а это куда сложнее для восприятия, чем изначальный провал. В третьей четверти полуфинала с петербуржцами «Дубай» вел с преимуществом в 19 очков. Расслабляться было рано, но баскетболисты из ОАЭ поняли это слишком поздно. «Зенит» рвал и метал в последней четверти, а «Дубай» только успевал считать мячи, заброшенные в их кольцо. Как итог — зрелищный и интересный матч, и совершенно горькое поражение для клуба «Дубай». В заключительном матче нужно собрать волю в кулак, но получится ли? Именно от этого будет зависеть исход встречи.