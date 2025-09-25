«Црвена Звезда» — «Дубай»: видеотрансляция

Клубу «Дубай» из ОАЭ с поиском мотивации и сил будет куда сложнее, чем его сопернику. Опустим факт того, что белградский паркет родной для их оппонента, речь больше о том, что в матче с «Зенитом» они фактически сами упустили победу из рук, а это куда сложнее для восприятия, чем изначальный провал. В третьей четверти полуфинала с петербуржцами «Дубай» вел с преимуществом в 19 очков. Расслабляться было рано, но баскетболисты из ОАЭ поняли это слишком поздно. «Зенит» рвал и метал в последней четверти, а «Дубай» только успевал считать мячи, заброшенные в их кольцо. Как итог — зрелищный и интересный матч, и совершенно горькое поражение для клуба «Дубай». В заключительном матче нужно собрать волю в кулак, но получится ли? Именно от этого будет зависеть исход встречи.