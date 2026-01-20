«Зенит» отстранил главного тренера от исполнения обязанностей

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Учайкин, который работает в тренерском штабе петербуржцев с 2022 года.
На прошлой неделе «Зенит» потерпел два поражения, уступив дома «Нижнему Новгороду» (89:99) и проиграв в гостях «Локомотиву-Кубань» (85:95).
По информации телеграм-канала «Перехват», руководство «Зенита» недовольно не только положением в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, но и атмосферой в раздевалке, которую словенский специалист полностью «потерял».
Секулич возглавил «Зенит» в июне 2025 года. Ранее он возглавлял «Локомотив-Кубань» и в первом сезоне смог вывести краснодарский клуб в финал Единой Лиги ВТБ. Также Секулич является действующим главным тренером сборной Словении, с которой он занял седьмое место на прошлогоднем Евробаскете.
«Зенит» с результатом 13−8 занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть побед. В среду, 21 января, петербуржцы на выезде сыграют против московского МБА-МАИ. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.