В ЦСКА похвалили Уэйра после 31 очка в матче с «Локо»

Вице-президент армейцев Наталия Фураева заявила, что Каспер Уэйр всегда полностью отдается игре независимо от контрактной ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала яркую игру защитника Каспера Уэйра в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».

ЦСКА победил в Краснодаре со счетом 100:81 и повел в серии — 2−1. Уэйр стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко и реализовав шесть трехочковых бросков.

«Каспер не первый раз за годы в ЦСКА становится лидером, и совершенно точно не последний. Он точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта», — сказала Фураева в интервью «Матч ТВ».

Также функционер в шутку связала неудачную игру Уэйра после продления контракта с тем, что соглашение подписывали на смотровой площадке на высоте.

«Похоже, сначала высоты боялся. А потом успокоился и провел матч на высоте», — добавила Фураева.

Четвертый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» пройдет в Краснодаре.