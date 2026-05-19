В ЦСКА похвалили Уэйра после 31 очка в матче с «Локо»

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала яркую игру защитника Каспера Уэйра в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».
ЦСКА победил в Краснодаре со счетом 100:81 и повел в серии — 2−1. Уэйр стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко и реализовав шесть трехочковых бросков.
«Каспер не первый раз за годы в ЦСКА становится лидером, и совершенно точно не последний. Он точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта», — сказала Фураева в интервью «Матч ТВ».
Также функционер в шутку связала неудачную игру Уэйра после продления контракта с тем, что соглашение подписывали на смотровой площадке на высоте.
«Похоже, сначала высоты боялся. А потом успокоился и провел матч на высоте», — добавила Фураева.
Четвертый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» пройдет в Краснодаре.