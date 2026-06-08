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Президент УНИКСа прокомментировал продажу медалей клуба

Евгений Богачев заявил, что действующие игроки и сотрудники клуба не могли выставить награды на продажу.

Источник: БК "УНИКС"

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал информацию о продаже командных медалей клуба и сообщил, что руководство намерено установить обстоятельства произошедшего. Об этом он рассказал в комментарии «Матч ТВ».

Ранее Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что на одном из сайтов объявлений появились медали УНИКСа, выставленные на продажу за 230 тысяч рублей. По данным источника, в клубе начали внутреннюю проверку и пытаются установить владельца наград.

«Мы во всем разберемся. Я пока еще не в “Баскет Холле”. У нас таких данных нет. Но наши сотрудники, наши нынешние игроки выставить медали на продажу не могли», — сказал Богачев.

Глава клуба отметил, что на данный момент у руководства нет подтвержденной информации о происхождении лота. В УНИКСе намерены выяснить, каким образом клубные награды оказались выставлены на продажу.

В настоящее время казанская команда продолжает выступление в финальной серии Единой лиги ВТБ. После двух матчей УНИКС уступает московскому ЦСКА со счетом 0−2 в серии.