Президент УНИКСа прокомментировал продажу медалей клуба

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал информацию о продаже командных медалей клуба и сообщил, что руководство намерено установить обстоятельства произошедшего. Об этом он рассказал в комментарии «Матч ТВ».
Ранее Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что на одном из сайтов объявлений появились медали УНИКСа, выставленные на продажу за 230 тысяч рублей. По данным источника, в клубе начали внутреннюю проверку и пытаются установить владельца наград.
«Мы во всем разберемся. Я пока еще не в “Баскет Холле”. У нас таких данных нет. Но наши сотрудники, наши нынешние игроки выставить медали на продажу не могли», — сказал Богачев.
Глава клуба отметил, что на данный момент у руководства нет подтвержденной информации о происхождении лота. В УНИКСе намерены выяснить, каким образом клубные награды оказались выставлены на продажу.
В настоящее время казанская команда продолжает выступление в финальной серии Единой лиги ВТБ. После двух матчей УНИКС уступает московскому ЦСКА со счетом 0−2 в серии.