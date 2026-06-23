Клуб из Владивостока озвучил цель на дебютный сезон в Лиге ВТБ

«Лично у меня эмоции запредельные. Потому что я всю жизнь занимаюсь баскетболом. И всю свою сознательную жизнь как руководитель и тренер шел к тому, чтобы представлять свой город в высшем эшелоне российского баскетбола. У меня были разные попытки, удачные и нет. Думаю, что это апогей той работы, которую мы осуществляли. И апогей работы Владивостока, Приморского края, моего руководства — губернатора Приморского края, председателя общества “Динамо”. Это большое событие для Владивостока. Эмоции потрясающие. Мы готовы.



Задача — выжить. Не сдаться на полпути. Потому что нас приняли с испытательным сроком. Задача — показать лиге, что мы серьезно готовы. Позарубаться с “Самарой”, “Автодором”, “Енисеем”. Пободаемся с лидерами. Такое уже было. Владивосток за свою историю не обыграл только ЦСКА. Все остальные гранды проигрывали. Давайте поставим себе такую цель: хотя бы в одном матче обыграть ЦСКА, — сказал Сандлер.