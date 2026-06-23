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Клуб из Владивостока озвучил цель на дебютный сезон в Лиге ВТБ

Директор и главный тренер владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер прокомментировал включение клуба в состав участников Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БК «Динамо»

Баскетбольный клуб, основанный в 2021 году, впервые сыграет в турнире. До этого команда с Дальнего Востока провела пять сезонов в Суперлиге и становилась ее чемпионом в 2024 году.

«Лично у меня эмоции запредельные. Потому что я всю жизнь занимаюсь баскетболом. И всю свою сознательную жизнь как руководитель и тренер шел к тому, чтобы представлять свой город в высшем эшелоне российского баскетбола. У меня были разные попытки, удачные и нет. Думаю, что это апогей той работы, которую мы осуществляли. И апогей работы Владивостока, Приморского края, моего руководства — губернатора Приморского края, председателя общества “Динамо”. Это большое событие для Владивостока. Эмоции потрясающие. Мы готовы.

Задача — выжить. Не сдаться на полпути. Потому что нас приняли с испытательным сроком. Задача — показать лиге, что мы серьезно готовы. Позарубаться с “Самарой”, “Автодором”, “Енисеем”. Пободаемся с лидерами. Такое уже было. Владивосток за свою историю не обыграл только ЦСКА. Все остальные гранды проигрывали. Давайте поставим себе такую цель: хотя бы в одном матче обыграть ЦСКА, — сказал Сандлер.

Ранее ведущим клубом региона был «Спартак-Приморье», который выступал в элите российского баскетбола с 2005 по 2009, а также с 2011 по 2013 год. Клуб прекратил свое существование в 2020 году.

В минувшем сезоне ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ, разгромив в финальной серии казанский УНИКС (4−0).

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует с розыгрыша Суперкубка, который пройдет в Москве с 14 по 19 сентября.