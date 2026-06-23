«Зенит» в ближайшие дни объявит имя нового главного тренера

«С кандидатурой нового главного тренера мы только определяемся. Тем не менее можно уже сказать, что мы в решающей фазе. И надеюсь, что в ближайшие дни подпишем контракт и объявим нового главного тренера. Это будет иностранный специалист. “Зенит” всегда подписывает состоявшихся тренеров. Конечно, это известный специалист», — сказал Церковный.