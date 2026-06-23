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«Зенит» в ближайшие дни объявит имя нового главного тренера

Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб близок к назначению нового главного тренера. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне команду из Санкт-Петербурга возглавляли словенец Александер Секулич и черногорец Деян Радоньич, а серии за третье место в Единой лиге ВТБ командой руководил белорусский специалист Ростислав Вергун.

«С кандидатурой нового главного тренера мы только определяемся. Тем не менее можно уже сказать, что мы в решающей фазе. И надеюсь, что в ближайшие дни подпишем контракт и объявим нового главного тренера. Это будет иностранный специалист. “Зенит” всегда подписывает состоявшихся тренеров. Конечно, это известный специалист», — сказал Церковный.

«Зенит» завершил минувший регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на третьем месте с результатом 28−12. В плей-офф «сине-бело-голубые» дошли до полуфинала, где проиграли казанскому УНИКСу (3−4). В серии за третье место «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань» (2−3).

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует с розыгрыша Суперкубка, который пройдет в Москве с 14 по 19 сентября.