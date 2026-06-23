Лучший снайпер Единой лиги ВТБ заключил соглашение с УНИКСом

Казанский УНИКС объявил о переходе атакующего защитника Никиты Михайловского, сообщает пресс-служба клуба.



Контракт с 25-летним баскетболистом подписан по схеме «1+1».



Прошлый сезон Михайловский провел в «Самаре». В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2025/26 он сыграл 26 матчей, в среднем набирая 20,5 очка, совершая 7,3 подбора и отдавая 3 передачи за 30,8 минуты на площадке.



По итогам сезона защитник стал лучшим снайпером лиги. Он также стал первым российским игроком с сезона-2018/19, которому удалось возглавить рейтинг самых результативных баскетболистов турнира.



Ранее Михайловский дважды признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ — в 2019 и 2021 годах. До «Самары» он выступал за саратовский «Автодор» и ЦСКА. В составе армейского клуба баскетболист дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ и выигрывал Суперкубок.



В прошлом сезоне УНИКС завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ, уступив ЦСКА в финальной серии со счетом 0−4.