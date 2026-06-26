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Губерниев заявил, что уровень российского баскетбола снизился

Комментатор считает, что после возвращения на международную арену российским командам придется непросто.

Источник: РИА "Новости"

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил нынешний уровень российского баскетбола. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Губерниева, отсутствие международной практики не позволяет объективно оценить силу российских команд, однако говорить о прогрессе оснований нет.

«Когда мы вернемся, нам придется очень несладко. Не надо тешить себя иллюзиями, что уровень российского баскетбола очень сильно вырос. Мы пока не понимаем, насколько он упал, однако он точно не вырос», — сказал Губерниев.

Комментатор также напомнил, что еще до отстранения сборная России испытывала трудности с попаданием на Олимпийские игры.

С 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой.