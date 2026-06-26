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Скончался почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов скончался на 74 году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

О причинах смерти не уточняется.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры.

Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», — сказано в заявлении.

Иванов был первым президентом Единой лиги ВТБ и занимал эту должность с 2008 по 2014 год. В 2014 году он был назначен почетным президентом лиги.

Также Иванов был главой совета ПБК ЦСКА, который выиграл 13 из 16 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Он регулярно посещал матчи футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов армейцев в качестве болельщика.

«Сергей Борисович долгие годы был важным человеком для ЦСКА во многих видах спорта. Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам. Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», — сказано в сообщении клуба.