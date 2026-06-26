Скончался почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов

О причинах смерти не уточняется.
«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры.
Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», — сказано в заявлении.
Иванов был первым президентом Единой лиги ВТБ и занимал эту должность с 2008 по 2014 год. В 2014 году он был назначен почетным президентом лиги.
Также Иванов был главой совета ПБК ЦСКА, который выиграл 13 из 16 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Он регулярно посещал матчи футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов армейцев в качестве болельщика.
«Сергей Борисович долгие годы был важным человеком для ЦСКА во многих видах спорта. Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам. Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», — сказано в сообщении клуба.