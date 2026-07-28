Новый тренер «Зенита» Иванович высказался о Единой лиге ВТБ

Новый главный тренер петербургского «Зенита» Душко Иванович поделился мнением о нынешнем уровне Единой лиги ВТБ.
Ранее 68-летний черногорский специалист подписал с «Зенитом» контракт сроком на три сезона. За свою тренерскую карьеру Иванович выигрывал чемпионаты Испании, Италии, Швейцарии, Франции и Сербии. В России он уже работал с подмосковными «Химками» в сезоне-2016/2017.
«Единая лига ВТБ — это очень сильный чемпионат и хорошо организованный турнир. Российские игроки получают все более значимые роли в своих командах, а каждый сезон сюда приезжают сильные иностранные баскетболисты. Да, есть четыре клуба, которые выделяются своим уровнем и возможностями, но при этом все команды конкурентоспособны и играют в современный баскетбол», — заявил Иванович в интервью «Чемпионату».
По итогам прошлого сезона «Зенит» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ.