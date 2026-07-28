«Адмирал» выразил соболезнования в связи с гибелью Сандлера

— Ушел из жизни Эдуард Михайлович Сандлер — управляющий Приморским краевым спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо». Хоккейный клуб «Адмирал» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эдуарда Михайловича. У нас разные виды спорта, но мы одна большая семья. И эта боль общая. Светлая память, — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.