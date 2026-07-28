Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Адмирал» выразил соболезнования в связи с гибелью Сандлера

Хоккейный клуб «Адмирал» выразил соболезнования в связи со смертью президента и главного тренера приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ПБК «Динамо» (Владивосток)

44-летний Сандлер погиб в результате несчастного случая на гидроцикле. Он скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.

— Ушел из жизни Эдуард Михайлович Сандлер — управляющий Приморским краевым спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо». Хоккейный клуб «Адмирал» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эдуарда Михайловича. У нас разные виды спорта, но мы одна большая семья. И эта боль общая. Светлая память, — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Сандлер возглавлял приморское «Динамо» с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.

В предстоящем сезоне «Динамо» из Владивостока дебютирует в Единой лиге ВТБ.