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Губернатор Приморья отреагировал на гибель тренера ПБК «Динамо»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал гибель президента и главного тренера баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Telegram-канал ПБК "Динамо"

Кожемяко выразил соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

— Успел несколько лет поработать на Сахалине, также став для островных спортсменов двигателем к новым достижениям. Вернувшись домой, возглавил Приморский баскетбольный клуб «Динамо». Незадолго до трагической гибели ему было доверено руководить нашей командой в элитном дивизионе российского баскетбола — Единой лиге ВТБ. Мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера, навсегда вошедшие в историю приморского спорта, — говорится в обращении губернатора.

Ранее стало известно, что Сандлер погиб в результате несчастного случая на гидроцикле. От полученных травм 44-летний специалист скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Сандлер возглавлял приморское «Динамо» с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.

В предстоящем сезоне «Динамо» из Владивостока дебютирует в Единой лиге ВТБ.