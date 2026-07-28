Губернатор Приморья отреагировал на гибель тренера ПБК «Динамо»

Кожемяко выразил соболезнования его семье, друзьям и коллегам.
— Успел несколько лет поработать на Сахалине, также став для островных спортсменов двигателем к новым достижениям. Вернувшись домой, возглавил Приморский баскетбольный клуб «Динамо». Незадолго до трагической гибели ему было доверено руководить нашей командой в элитном дивизионе российского баскетбола — Единой лиге ВТБ. Мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера, навсегда вошедшие в историю приморского спорта, — говорится в обращении губернатора.
Ранее стало известно, что Сандлер погиб в результате несчастного случая на гидроцикле. От полученных травм 44-летний специалист скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Сандлер возглавлял приморское «Динамо» с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
В предстоящем сезоне «Динамо» из Владивостока дебютирует в Единой лиге ВТБ.