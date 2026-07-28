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Умер главный тренер приморского «Динамо» Эдуард Сандлер

Главный тренер и президент приморского «Динамо» Эдуард Сандлер ушел из жизни. О смерти специалиста сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БК «Динамо»

44-летний Сандлер разбился во время поездки на гидроцикле.

— Ушел из жизни Эдуард Михайлович Сандлер. Управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо» ушел из жизни. Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу «Динамо» прошло большой путь и добилось значимых побед. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжелую утрату. Светлая память, — говорится в заявлении в телеграм-канале команды из Приморского края.

Сандлер возглавлял приморское «Динамо» с сезона-2023/24. В дебютном году он привел команду к первому чемпионству Суперлиги.

В предстоящем сезоне «Динамо» из Владивостока дебютирует в Единой лиге ВТБ.

За карьеру Эдуард Сандлер тренировал «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65».