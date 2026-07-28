Новый тренер БК «Зенит» обратился к болельщикам

— Очень хорошо помню ту полуфинальную серию, когда работал в «Химках». На каждом матче трибуны были заполнены до отказа, а болельщики буквально заряжали команду своей энергией. С баскетбольной точки зрения это была великолепная и очень драматичная серия, которую, думаю, с удовольствием вспоминает любой любитель баскетбола. А болельщикам хочу сказать только одно: присоединяйтесь к нашей борьбе и верьте в нас. Вместе мы обязательно добьемся успеха.