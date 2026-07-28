Новый тренер БК «Зенит» обратился к болельщикам

68-летний черногорский специалист подписал с «Зенитом» контракт сроком на три сезона. За свою тренерскую карьеру Иванович выигрывал чемпионаты Испании, Италии, Швейцарии, Франции и Сербии. В России он уже работал с подмосковными «Химками» в сезоне-2016/17.
— Вы уже проводили матчи в Санкт-Петербурге и наверняка хорошо помните атмосферу арены «Зенита», особенно по полуфинальной серии сезона-2016/2017. Что больше всего запомнилось вам тогда? И что вы хотели бы сказать болельщикам теперь, когда возвращаетесь уже в качестве главного тренера?
— Очень хорошо помню ту полуфинальную серию, когда работал в «Химках». На каждом матче трибуны были заполнены до отказа, а болельщики буквально заряжали команду своей энергией. С баскетбольной точки зрения это была великолепная и очень драматичная серия, которую, думаю, с удовольствием вспоминает любой любитель баскетбола. А болельщикам хочу сказать только одно: присоединяйтесь к нашей борьбе и верьте в нас. Вместе мы обязательно добьемся успеха.
— Каким вы хотите видеть «Зенит» на площадке в новом сезоне?
— Командой, чья игровая идентичность строится на надежной защите, бойцовском характере и быстрых переходах из обороны в атаку, — приводит слова Ивановича «Чемпионат».
В минувшем сезоне «Зенит» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ, уступив краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за бронзовые награды (2−3).