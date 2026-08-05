Двукратный чемпион Евролиги сыграет в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Всего в турнире примут участие шесть команд. Среди них четыре лучшие команды плей-офф Единой лиги ВТБ прошлого сезона — московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань» и петербургский «Зенит». Еще два места получили иностранные команды — турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игокеа».