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Двукратный чемпион Евролиги сыграет в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила состав участников Суперкубка, который пройдет с 17 по 20 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Всего в турнире примут участие шесть команд. Среди них четыре лучшие команды плей-офф Единой лиги ВТБ прошлого сезона — московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань» и петербургский «Зенит». Еще два места получили иностранные команды — турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игокеа».

«Анадолу Эфес» — двукратный чемпион Евролиги (2021, 2022) и самый титулованный клуб Турции. В прошлом сезоне стамбульцы заняли в регулярном чемпионате Евролиги предпоследнее, 19-е место, а в плей-офф турецкой Суперлиги дошли до полуфинала, где уступили будущему чемпиону — «Фенербахче» (1−3).

«Игокеа» — 11-кратный чемпион и обладатель Кубка Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в регулярном чемпионате Адриатической лиги и по сумме двух матчей уступила в плей-ин «Босне» из Сараево (70:76, 100:97).

Новый регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнется 25 сентября. Действующим чемпионом турнира является ЦСКА, который в финальной серии обыграл УНИКС (4−0).