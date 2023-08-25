На чемпионате мира по баскетболу установлен рекорд посещаемости

Встречу в Маниле в первый день турнира посетили 38 115 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на финальном матче чемпионата мира 1994 года в Канаде США — Россия: 32 616 человек.

С целью приблизить вероятность установления рекорда посещаемости президент Филиппин Фердинанд Маркос приостановил работу школ и государственных учреждений в некоторых частях города, чтобы болельщики могли попасть на игру. Встреча закончилась со счетом 87:81 в пользу сборной Доминиканской Республики.

Чемпионат мира принимают сразу три страны: Филиппины, Индонезия и Япония. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.