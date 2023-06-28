Матч сборной Грузии установил рекорд посещаемости молодежного Евро
Молодежная сборная Грузии сыграла вничью со сверстниками из Нидерландов (1:1) в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Молодежная сборная Грузии сыграла вничью со сверстниками из Нидерландов (1:1) в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Матч проходил в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Команды обменялись забитыми мячами в конце первого тайма — на гол грузинского нападающего Зурико Давиташвили на 42-й минуте точным ударом на шестой добавленной минуте ответил полузащитник Кеннет Тэйлор.
Матч посетили 43043 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости в истории молодежного Евро. Предыдущий рекорд был установлен три дня назад — на матч молодежной сборной Грузии против сверстников из Бельгии (2:2) пришло 41886 зрителей.
Рекорд посещаемости может быть обновлен в плей-офф — стадион имени Бориса Пайчадзе примет четвертьфинальный матч с участием сборной Грузии. Остальные матчи грузинской части турнира пройдут в Батуми на «Аджарабет-Арене», вместимость которой составляет 20383 зрителя. Там пройдут первый полуфинал и финал турнира.
Сборная Грузии набрала пять очков и заняла первое место в группе А. Для грузинской молодежки это первый в истории выход в плей-офф молодежного чемпионата Европы. В четвертьфинале грузины сыграют со второй лучшей командой группы С — на это место претендуют сборные Чехии, Германии и Израиля. Матч пройдет в субботу, 1 июля.
Второе место в группе А заняла сборная Португалии, которая в четвертьфинале сыграет со сборной Англии. Матч состоится в Кутаиси в воскресенье, 2 июля.