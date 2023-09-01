Латвия сенсационно обыграла Испанию на ЧМ по баскетболу

Встреча группы L, прошедшая в Джакарте, завершилась со счетом 74:69. Лучшую результативность в составе сборной Латвии показал форвард Давис Бертанс. На его счету 16 очков. В составе сборной Испании больше всех забил центровой Вилли Эрнангомес. В его активе 14 очков.

Сборная Латвии, с семью очками, занимает первое место в группе L. Команда Испании с аналогичным количеством баллов располагается строчкой ниже за счет личной встречи. Для действующих чемпионов мира это первое поражение на турнире.

На предыдущей стадии Латвия уже отличилась победой над одной из баскетбольных топ-сборных, переиграв Францию, которая вынуждена была отправиться в утешительный турнир за 17−32 места.