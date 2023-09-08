Финал ЧМ по баскетболу пройдет без сборной США

На стадионе в пригороде филиппинской столицы Манилы завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором встречались национальные команды США и Германии. Счет встречи — 113:111 в пользу немецкой сборной.

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и сделавший шесть результативных передач. Также более 20 очков в сборной Германии набрали Франц Вагнер и Даниэль Тайс, оба игрока выступают в НБА — за «Орландо Мэджик» и «Индиану Пэйсерс», соответственно.

В финале 10 сентября встретятся сборные Германии и Сербии. Сербы в полуфинале обыграли сборную Канады.