Чемпионат Европы по баскетболу и матчи КХЛ: что смотреть сегодня

Дончич берет на себя больше половины атакующих решений, в этом заключается и сила, и уязвимость команды. Если соперник справляется с ним, Словении становится сложно. На групповом этапе полякам и французам удалось создать для Дончича сложные условия, и, как результат, оба матча закончились поражением словенцев. Слабая сторона словенцев — оборона. В среднем они пропускают около 88 очков за игру, что для стадии плей-офф выглядит слишком много.