Чемпионат Европы по баскетболу и матчи КХЛ: что смотреть сегодня

Чемпионат Европы по баскетболу, ¼ финала. Германия — Словения
21:00, Где смотреть: Okko.
Сборная Германия выступает на турнире в статусе действующих чемпионов мира и является фаворитом турнира, особенно после вылета Сербии и Франции. Однако в четвертьфинале немцам будет противостоять команда, в составе которой есть игрок, способный в одиночку перевернуть сценарий любой игры. Лидер словенцев Лука Дончич пребывает в невероятной форме. Его 42 очка в матче ⅛ финала против Италии стали весомым фактором, перевесившим часы весов в пользу сборной Словении.
Дончич берет на себя больше половины атакующих решений, в этом заключается и сила, и уязвимость команды. Если соперник справляется с ним, Словении становится сложно. На групповом этапе полякам и французам удалось создать для Дончича сложные условия, и, как результат, оба матча закончились поражением словенцев. Слабая сторона словенцев — оборона. В среднем они пропускают около 88 очков за игру, что для стадии плей-офф выглядит слишком много.
Соперник Словении, напротив, может похвастаться крепкой обороной. Сборная Германии пропускают всего около 70 очков за матч. Лидерами атаки остаются Франц Вагнер (20,7 очка в среднем) и Деннис Шредер (20,2). Немцы — главные фавориты матча, однако от команды Дончича стоит ожидать любых сюрпризов. Зрителей ожидает интересный поединок за выход в полуфинал континентального первенства.
Чемпионат Европы по баскетболу, ¼ финала. Финляндия — Грузия
17:00, Где смотреть: Okko.
В этом четвертьфинале друг с другом встретятся две главные сенсации турнира. Сборная Грузии сначала на групповом турнире с разницей «+14» переиграла действующих чемпионов Европы испанцев. Однако грузины не остановились на достигнутом и на стадии ⅛ финала выбили из турнира сборную Франции. Подопечные сербского специалиста Александра Джикича обыграли команду Франции со счетом 80:70 и теперь впервые в истории сыграют в четвертьфинале Евробаскета. Лидерами грузинской команды являются центровой Сандро Мамукелашвили («Торонто Рэпторс»), форвард Торнике Шенгелия («Барселона») и разыгрывающий Камар Болдуин («Бавария»).
Сборная Финляндии удивила болельщиков, одержав в ⅛ финала впечатляющую победу над фаворитом Евробаскета командой Сербии со счетом 92:86. Лидерами команды Ласси Туови являются Лаури Маркканен, Микаэл Янтунен, Миро Литтл и самый молодой игрок команды — 18-летний Миикка Мууринен. Букмекеры отдают предпочтение именно финнам, но грузинские баскетболисты наверняка будут стремиться впервые в истории команды выйти в полуфинал Евробаскета.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» — «Автомобилист»
19:30. Где смотреть: «Кинопоиск», трансляции матчей на сайтах букмекеров.
Календарь в начале сезона у казанцев выдался очень непростым. «Металлург», «Авангард» и теперь «Автомобилист» — все эти клубы относят к числу сильнейших в Восточной конференции. После поражения от магнитогорского клуба на старте (3:4 Б) «Ак Барс» увез победу из Омска — 2:1. Ключевую роль в победе над «Авангардом» сыграл голкипер Михаил Бердин. «Автомобилист» в тот же день уступил в Тольятти «Ладе» — 3:4.
Очные встречи за последний год — в пользу казанцев. При этом весной «Ак Барс» прошел «Автомобилист» в серии ⅛ финала плей-офф КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина является фаворитом матча, но «Автомобилист» наверняка будет стремиться добиться первой победы в сезоне в игре с казанцами.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Адмирал»
19:30. Где смотреть: «Кинопоиск», трансляции матчей на сайтах букмекеров.
ЦСКА успешно стартовал в новом сезоне под руководством Игоря Никитина, который летом вернулся в армейский клуб после того, как привел ярославский «Локомотив» к первой в своей истории победе в Кубке Гагарина. С учетом предсезонных встреч победная серия армейцев составляет уже пять матчей, а в первой игре чемпионата разгромили хоккеистов московского «Динамо» — 6:2.
«Адмирал» начал регулярный чемпионат КХЛ с победы над «Шанхаем» в Санкт-Петербурге. Смогут ли подопечные Леонида Тамбиева огорчить красно-синих? Или фавориты катком пройдутся по команде из Владивостока? Зрителей ожидает любопытное противостояние.