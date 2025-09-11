Дончич после поражения: «Я просто очень зол. Мог сделать больше»

«Я зол, я просто очень зол. Мог сделать больше в последней четверти. Создавал для себя броски, мог быть лучше в решающих моментах, но принимал неправильные решения. Снимаю шляпу перед своими парнями, мы показали, что можем выиграть. Мы все сражались и отдали все силы.



Работа арбитров? Не буду много говорить. Я получил первый технический фол через две минуты после начала игры просто за то, что крикнул “Ну же, давай”. Такого не должно быть в четвертьфиналах. Не понимаю, о чем думали судьи. Не хочу говорить о них, но четыре фола к началу третьей четверти — такого я еще не видел», — приводит слова Дончича BasketNews.