Дончич после поражения: «Я просто очень зол. Мог сделать больше»

Напомним, сборная Германии обыграла Словению в ¼ финала чемпионата Европы по баскетболу. В этой встрече Дончич стал самым результативным игроком. Он набрал 39 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. Как сообщает Eurohoops, ранее ни один игрок в истории чемпионатов Европы не набирал столько же очков в четвертьфинальных матчах.
«Я зол, я просто очень зол. Мог сделать больше в последней четверти. Создавал для себя броски, мог быть лучше в решающих моментах, но принимал неправильные решения. Снимаю шляпу перед своими парнями, мы показали, что можем выиграть. Мы все сражались и отдали все силы.
Работа арбитров? Не буду много говорить. Я получил первый технический фол через две минуты после начала игры просто за то, что крикнул “Ну же, давай”. Такого не должно быть в четвертьфиналах. Не понимаю, о чем думали судьи. Не хочу говорить о них, но четыре фола к началу третьей четверти — такого я еще не видел», — приводит слова Дончича BasketNews.
В 2017 году Дончич в составе сборной Словении завоевал золото чемпионата Европы, обыграв в финале национальную команду Сербии со счетом (93:85). Баскетболист был включен в символическую сборную турнира.
В полуфинале Евробаскета национальная команда Германии встретится со сборной Финляндии.