Финал Евробаскета, дерби в Манчестере и 8-й тур РПЛ: что смотреть сегодня

«Манчестер Юнайтед», проваливший минувший сезон, пытается реабилитироваться в нынешнем розыгрыше. Команда Рубена Аморима уступила в 1-м туре «Арсеналу» (0:1) и уже успела вылететь из розыгрыша Кубка лиги. Также в активе «красных дьяволов» одна победа и одни ничья. У «МЮ» не смогут помочь команде ряд игроков: Матеус Кунья, Далот, Мартинес и Маунт. Кто окажется сильнее в очередном противостоянии в Манчестере? Ответ узнаем уже сегодня.