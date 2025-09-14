Финал Евробаскета, дерби в Манчестере и 8-й тур РПЛ: что смотреть сегодня

Футбол. 8-й тур РПЛ. «Балтика» — «Зенит»
17:00 Где смотреть: «Матч ТВ».
В рамках 8-го тура РПЛ калининградская «Балтика» примет на домашнем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Вернувшись в РПЛ после сезона в Первой лиге «Балтика» показала отличный старт. Команда Андрея Талалаева неплохо усилилась в межсезонье и за 7 туров не потерпела ни одного поражения. Калининградцы располагаются на 4-м месте в турнирной таблице с 15 очками.
«Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице с 12 очками. Команда Сергея Семака обескуражила всех на старте сезона и теперь пытается исправить положение. «Зенит» имеет в активе лишь три победы и попытается добыть еще одну в Калининграде.
Футбол. 4-й тур АПЛ. «Манчестер Сити» — «Мачестер Юнайтед»
18:30 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В рамках 4-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» в первом туре разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), но после этого «горожане» уступили «Тоттенхэму» (0:2) и «Брайтону» 1:2. Команда Пепа Гвардиолы располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 3 очками. В списке травмированных у «Сити» Беттинелли, Шерки, Ковачич, Мармуш, Калвин и Савиньо.
«Манчестер Юнайтед», проваливший минувший сезон, пытается реабилитироваться в нынешнем розыгрыше. Команда Рубена Аморима уступила в 1-м туре «Арсеналу» (0:1) и уже успела вылететь из розыгрыша Кубка лиги. Также в активе «красных дьяволов» одна победа и одни ничья. У «МЮ» не смогут помочь команде ряд игроков: Матеус Кунья, Далот, Мартинес и Маунт. Кто окажется сильнее в очередном противостоянии в Манчестере? Ответ узнаем уже сегодня.
Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы. Финал. Германия — Турция
21:00 Где смотреть: Okko.
Развязка чемпионата Европы среди мужчин. В решающем матче сыграют один из фаворитов турнира Германия и сборная Турции.
Германия в полуфинале обыграла национальную команду Финляндии, которая сотворила историю, впервые добравшись до этой стадии турнира. В ⅛ финала финны сенсационно обыграли Сербию с Николой Йокичем в составе.
Турция полностью оправдывает ожидания и показывает яркий и зрелищный баскетбол. Ведомая лидером из «Хьюстона» Алпереном Шенгюном Турция в полуфинале разгромила Грецию с грозным Яннисом Адетокунбо (94:68).
Турки еще ни разу в истории не поднимались на высшую ступень пьедестала, а Германия сделала это лишь однажды в 1993 году. Какая команда станет победителем Евробаскета? Ответ узнаем совсем скоро.