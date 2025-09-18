Европейская династия: все чемпионки Женского Евробаскета

Франция начала свое восхождение в начале нового тысячелетия. Сандрин Груда (лучшая центровая Евробаскета-2009) и ряд других игроков превратили команду в постоянного фаворита. В 2001 году француженки в финале обыграли сборную России (73:68). С тех пор «синие» регулярно борются за медали. С 2013-го по 2021 год представительницы Франции четыре раза подряд выходили в финал, но не сумели завоевать медаль высшей пробы.