Европейская династия: все чемпионки Женского Евробаскета

Женский Евробаскет подарил нам невероятные сюжеты: первую сенсацию в лице Италии, десятилетия абсолютного доминирования СССР, неожиданные триумфы Болгарии и Югославии, а в постсоветское время — новые имена, от Испании и Франции до Сербии и Бельгии. Давайте вспомним всех чемпионок и разберем, как развивалась история турнира.
Первые чемпионки: Италия 1938
Италия стала первой сборной, завоевавшей титул чемпионок Европы. Турнир проходил в Риме, и хозяева воспользовались поддержкой домашних трибун. Победа Италии закрепила статус страны как пионера европейского движения в женском спорте.
Но вскоре турнир был прерван войной, и лишь через 12 лет Евробаскет возродился.
СССР: начало великой династии (1950−1956)
С 1950 года началась новая эра. Женская сборная СССР не просто выиграла чемпионат — она создала уникальную систему доминирования, основанную на строгой дисциплине, физической подготовке и тактической глубине.
В период с 1950 по 1956 год советские баскетболистки четырежды подряд становились чемпионками Европы. Одним из лидеров той команды была Лидия Алексеева, чье имя стало символами женского баскетбола середины века. Спортсменки из СССР тогда играли жестко, контролировали щиты и задавали высокий темп.
Болгарская сенсация 1958
В 1958 году в Польше случился сюрприз: сборная Болгарии сумела обыграть сам СССР и завоевать чемпионство. Это был первый случай, когда советская команда уступила пальму первенства. Главной героиней стала Ваня Войнова — мощная центровая, ставшая национальной легендой.
Эта победа показала, что даже великая система может давать сбои, а баскетбол в Европе становится все более конкурентным.
СССР: эпоха безраздельного владычества (1960−1991)
После болгарской сенсации советская команда вновь взяла контроль над Европой. С 1960 по 1991 год сборная СССР выиграла 17 чемпионатов Европы из 17 возможных. Это абсолютный рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет повторен.
Советская команда превратилась в символ мощи. В разные десятилетия за нее выступали величайшие баскетболистки Европы.
В 1970-е — это Татьяна Овечкина, блестящий защитник и капитан команды.
В 1980-е — Наталья Засульская — центровая, которая не оставляли соперницам шансов в трехсекундной зоне.
В 1990-е — Елена Баранова, уже игравшая в более «модерновый» баскетбол, сочетая бросок с дальних дистанций и подвижность на периметре.
Советский стиль был прост в формулировке, но невероятно сложен в реализации: жесткая оборона, абсолютное доминирование на подборе и скоростные отрывы. При этом тренеры, такие как Лидия Алексеева, сумели создать не просто команду, а настоящую школу, которая десятилетиями определяла лицо европейского женского баскетбола.
Новая Европа: 1993 и дальше
После распада СССР карта женского баскетбола изменилась. Больше не было одной непобедимой команды, и титулы начали распределяться между разными странами.
1993, 2013, 2017, 2019 — Испания
В 1993 году титул впервые завоевала сборная Испании. Позднее испанские баскетболистки стали главной силой десятилетия. Сильвия Домингес, Лаура Николлс Гонсалес и Альба Торренс олицетворяли новый стиль: быстрый баскетбол, комбинации и универсальность.
1995, Украина
Настоящая сенсация. Украинки под руководством Владимира Рыжкова и с Еленой Жирко в составе взяли золото, обыграв в финале Италию. Это титул пока является единственным в истории сборной Украины.
1997, Литва
Литовские баскетболистки под руководством Видаса Гядвиласа и Альгирдаса Паулаускаса сумели оформить золото, доказав, что даже маленькая страна с баскетбольными традициями способна взойти на вершину.
1999, Польша
Спустя два года чемпионство завоевала еще одна страна из Восточной Европы. Сборная Польши впервые поднялась на высшую ступень пьедестала, обыграв в финале Францию (59−56).
2001, 2009 Франция
Франция начала свое восхождение в начале нового тысячелетия. Сандрин Груда (лучшая центровая Евробаскета-2009) и ряд других игроков превратили команду в постоянного фаворита. В 2001 году француженки в финале обыграли сборную России (73:68). С тех пор «синие» регулярно борются за медали. С 2013-го по 2021 год представительницы Франции четыре раза подряд выходили в финал, но не сумели завоевать медаль высшей пробы.
2003, 2007, 2011, Россия
Женская сборная России по баскетболу после распада СССР быстро заявила о себе как о силе на европейской арене. Трижды она поднималась на вершину Евробаскета — в 2003, 2007 и 2011 годах.
Первый триумф пришел в Греции в 2003 году под руководством тренера Вадима Капранова. Одним из лидеров команды стала опытная Елена Баранова.
В 2007 году в Италии команду возглавлял Игорь Грудин. Россиянки доминировали в финале против Испании, а героинями стали Мария Степанова и Ирина Осипова, сочетающие мощь и опыт.
Третье золото россиянки завоевали в 2011 году в Польше, уже под руководством Альфредаса Вайнаускаса. Символом того успеха стали Илона Корстин, Светлана Абросимова и другие баскетболистки.
Эти три титула утвердили Россию в числе грандов европейского женского баскетбола.
2005, Чехия
Чешская сборная, ведомая Евой Немковой и Ханой Гораковой, оформила сенсационное чемпионство в 2005 году, обыграв в финале россиянок (72:70).
2015, 2021 — Сербия
Сербские баскетболистки впервые завоевали чемпионство в 2015 году, обыграв в финале сильных француженок (76:68). Самым ценным игроком турнира была признана Ана Дабович. В решающем матче она набрала 25 очков и сделала три передачи. В 2021 представительницы Сербии повторили успех.
2023, 2025 — Бельгия
Новейшая страница: бельгийки с Эммой Миссеман подняли трофей, став первой командой из своей страны, сумевшей выиграть Евробаскет. Спустя два года сборная Бельгии вновь завоевала золото. В драматичном финале бельгийки одержали верх над сборной Испании (67:65).
История женского чемпионата Европы — это история смены эпох. От первой победы Италии до безраздельного господства СССР, от сенсации Болгарии до разнообразного постсоветского периода, когда каждая новая победа открывала миру новых героинь. Сегодня титулы распределяются между Францией, Испанией, Сербией, Бельгией — и именно это делает турнир уникальным: он остается ареной, где рождаются новые имена и где женский баскетбол Европы с каждым десятилетием становится ярче и богаче.