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18 мая, источник: Sportmail.ru

Экс-баскетболистку сборной России отстранили за издевательство над беременной

Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон дисквалифицирована на два матча регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом сообщает CBS Sports.

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Источник: AFP 2022

В настоящее время 46-летняя американка занимает пост главного тренера «Лас-Вегас Эйсес», который в минувшем сезоне привела к чемпионскому титулу.

По ходу сезона Хэммон оказалась замешана в скандале. Бывшую разыгрывающую сборной России обвиняют в «запугивании, манипулировании и дискриминации» форварда «Лас-Вегас Эйсес» Дирики Хэмби, которая по ходу сезона объявила о своей внеплановой беременности. Впоследствии 29-летняя баскетболистка была выведена из состава команды и была обменяна в клуб «Лос-Анджелес Спаркс».

В ходе расследования WNBA выявила несколько виновных лиц, в число которых вошла Хэммон. Главный тренер «Эйсес» будет отстранена на два матча, а команда будет лишена права выбора в первом раунде драфта 2025 года.

Будучи баскетболисткой, Бэкки Хэммон провела семь сезонов в российском чемпионате и была натурализована для игры за сборную России. С ней она стала бронзовым призером Олимпийских игр-2008 и серебряным призером чемпионата Европы-2009.

В 2013 году разыгрывающая завершила карьеру и спустя год перешла на тренерскую работу, став ассистенткой Грегга Поповича в «Сан-Антонио Сперс». Она стала второй женщиной-тренером в истории НБА и имеет большие шансы в ближайшие годы стать первой женщиной-главным тренером в лиге.

Новый сезон в WNBA стартует в пятницу, 19 мая.

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