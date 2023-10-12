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17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок ЦСКА Алексей Швед продолжит карьеру в Китае

Бывший баскетболист московского ЦСКА и сборной России Алексей Швед продолжит карьеру в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

34-летний баскетболист подпишет контракт с одним из клубов чемпионата Китая. Эту информацию подтвердил личный агент Шведа Обрад Фимич.

«Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата CBA. Остальные подробности будут позже», — приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

Ранее Швед в интервью признался, что ему интересно поиграть в Поднебесной.

«Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля — начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай — хороший вариант со всех сторон», — сказал Швед.

Последние два года 34-летний Швед выступал за ЦСКА. С армейским клубом он взял серебро и бронзу Единой лиги ВТБ.

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