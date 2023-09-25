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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по баскетболу может провести игры с иностранными клубам в феврале

Национальная команда по баскетболу может провести товарищеские матчи с иностранными клубами в феврале 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

Андрей Кириленко рассказал, что Российская федерация баскетбола ведет работу по поиску соперников.

В феврале 2023 года сборная провела два товарищеских матча в Сербии с местными командами — «Мегой» и ФМП, в которых одержала победы.

«Может быть, в февральское окно мы проведем товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа идет. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу», — приводит слова президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко ТАСС.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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