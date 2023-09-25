Сборная России по баскетболу может провести игры с иностранными клубам в феврале

Андрей Кириленко рассказал, что Российская федерация баскетбола ведет работу по поиску соперников.

В феврале 2023 года сборная провела два товарищеских матча в Сербии с местными командами — «Мегой» и ФМП, в которых одержала победы.

«Может быть, в февральское окно мы проведем товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа идет. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу», — приводит слова президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко ТАСС.