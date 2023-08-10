Кириленко оценил возможность проведения матчей с командами по баскетболу из Африки

«В Африке очень хорошие команды, множество звезд Национальной баскетбольной ассоциации именно оттуда. Это очень недооцененная история в плане потенциала. Нигерия, Мали доминируют в детских и юношеских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощные — возможно, потому что рано созревают. Я лично очень открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки, особенно, если мы говорим про молодежные сборные. Хотя, и про основные тоже», — приводит слова Кириленко ТАСС.