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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Кириленко оценил возможность проведения матчей с командами по баскетболу из Африки

Российская федерация баскетбола открыта к возможности проведения товарищеских матчей национальных команд со сборными из Африки.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Российской федерация баскетбола Андрей Кириленко отметил, что команды в Африке хорошие.

«В Африке очень хорошие команды, множество звезд Национальной баскетбольной ассоциации именно оттуда. Это очень недооцененная история в плане потенциала. Нигерия, Мали доминируют в детских и юношеских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощные — возможно, потому что рано созревают. Я лично очень открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки, особенно, если мы говорим про молодежные сборные. Хотя, и про основные тоже», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Российские баскетболисты провели в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В понедельник сборная России победила со счетом 72:59, а в среду со счетом 71:57.

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