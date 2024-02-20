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13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок НБА покинул ЦСКА, не сыграв ни одного матча

ЦСКА объявил о расторжении контракта с американским баскетболистом Уиллом Бартоном.

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Источник: ПБК ЦСКА

Сообщается, что контракт с 33-летним атакующим защитником был расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Вероятно, бывший игрок НБА не смог пройти медосмотр. Армейцы продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера.

ЦСКА сообщил о подписании контракта с Бартоном 29 января. В пресс-релизе армейцев отмечалось, что соглашение вступит в силу после того, как американец пройдет медобследование в Москве.

Бартон провел 11 сезонов в НБА, где выступал за «Портленд», «Денвер», «Вашингтон» и «Торонто». На его счету 679 матчей, в которых он набирал 11,2 очка, 4,1 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

Баскетболист не сумел найти себе команду в НБА на этот сезон и в ноябре прошлого года начал рассматривать варианты из других чемпионатов. Сообщалось, что Бартон предпочел ЦСКА клубам из Евролиги и чемпионата Китая.

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