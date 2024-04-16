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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Рекордсменку NCAA выбрали под первым номером на драфте WNBA

Баскетболистка Кейтлин Кларк из Университета Айовы, обновившая несколько рекордов NCAA, была выбрана на драфте женской НБА командой «Индиана Фивер» под общим первым номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кларк в составе Айовы среди прочих обновила рекорды NCAA по набранным очкам и реализованным 3-очковым за карьеру.

В Топ-3 также вошли Кэмерон Бринк («Лос-Анджелес Спаркс») и Камилла Кардосо («Чикаго Скай»). Принципиальная соперница Кларк Энджел Риз выбрана под седьмым номером «Чикаго Скай».

22-летняя Кларк за последние несколько лет обновила рекорды NCAA и подняла уровень интереса к женскому баскетболу. Кларк в этом студенческом сезоне побила практически все индивидуальные снайперские рекорды и была признана самым ценным игроком NCAA.

Кейтилин Кларк — лучший снайпер в истории чемпионата среди мужчин и женщин (3951 набранное очко, у прежнего лидера Пита Маравича — 3667), рекордсменка среди женщин по количеству набранных очков за сезон (1234 очка сезоне-2023/24, у экс-рекордсменки Келси Плам — 1109), самый меткий дальнобойщик в отдельном сезоне среди игроков обоих полов (201 заброшенный трехочковый против 162-х Стефена Карри и Дариуса Макги), первый игрок-студент набравший более 3000 очков и раздавший более 1000 передач за карьеру.

Финал женского чемпионата NCAA где встречались команда Кларк из Университета Айовы и команда из Университета Южной Каролины побил рекорд по просмотрам. По предварительным оценкам компании Nielsen, аудитория матча, который транслировали ABC и ESPN, составила 18,7 млн зрителей, а ее пиковые значения достигали 24 млн. Встреча завершилась победой Южной Каролины со счетом 87:75.

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