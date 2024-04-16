Рекордсменку NCAA выбрали под первым номером на драфте WNBA

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=dac914841c30f383&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241179" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кларк в составе Айовы среди прочих обновила рекорды NCAA по набранным очкам и реализованным 3-очковым за карьеру.

В Топ-3 также вошли Кэмерон Бринк («Лос-Анджелес Спаркс») и Камилла Кардосо («Чикаго Скай»). Принципиальная соперница Кларк Энджел Риз выбрана под седьмым номером «Чикаго Скай».

22-летняя Кларк за последние несколько лет обновила рекорды NCAA и подняла уровень интереса к женскому баскетболу. Кларк в этом студенческом сезоне побила практически все индивидуальные снайперские рекорды и была признана самым ценным игроком NCAA.

Кейтилин Кларк — лучший снайпер в истории чемпионата среди мужчин и женщин (3951 набранное очко, у прежнего лидера Пита Маравича — 3667), рекордсменка среди женщин по количеству набранных очков за сезон (1234 очка сезоне-2023/24, у экс-рекордсменки Келси Плам — 1109), самый меткий дальнобойщик в отдельном сезоне среди игроков обоих полов (201 заброшенный трехочковый против 162-х Стефена Карри и Дариуса Макги), первый игрок-студент набравший более 3000 очков и раздавший более 1000 передач за карьеру.