Сборная США по баскетболу назвала состав на Олимпиаду в Париже

В состав олимпийской сборной войдут Леброн Джеймс, Энтони Дэвис (оба — «Лейкерс»), Кевин Дюрэнт, Девин Букер (оба — «Финикс»), Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй (оба — «Бостон»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Бэм Адебайо («Майами») и Тайриз Халибертон («Индиана»).

Имя последнего игрока будет определено во время тренировочного лагеря и выставочных матчей сборной, которые пройдут в начале июля в Лас-Вегасе.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри впервые в карьере выступит на Олимпиаде. Для Леброна Джеймса и Кевин Дюрэнта это будут четвертые по счету Олимпийские игры. В случае победы сборной США Дюрэнт сможет стать первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу.

Леброн сыграет за сборную США впервые с 2012 года. 39-летний баскетболист выступал за национальную команду на трех Олимпийских играх ⁠— в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012, где завоевал два золота и одну бронзу.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, выигравший в прошлом году награду самому ценному игроку сезона НБА, проведет дебютный турнир за сборную США. В сентябре 2022 года камерунец получил американское гражданство. Ранее он никогда не выступал на международном уровне.

Энтони Эдвардс и Тайриз Халибертон станут единственными игроками сборной, который выступали на прошлогоднем чемпионате мира, где американцы второй турнир подряд остались без медалей. По итогам завершившегося регулярного чемпионата НБА Халибертон стал лучшим распасовщиком лиги, делая в среднем 10,9 передач за игру.

Примечательно, что все игроки олимпийской сборной сыграют в плей-ин и плей-офф НБА. Сезон в лиге завершится в середине июня.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На групповом этапе сборная США сыграет с действующими чемпионами мира — сербами, а также с командой Южного Судана. Третий соперник американцев определится по итогам квалификационного турнира, который пройдет в начале июля.