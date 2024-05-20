Ведущего украинского баскетболиста мобилизовали на границе
Легкий форвард «Киев-Баскета» Вадим Заплотинский был задержан при попытке незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает Sport.ua.
Легкий форвард «Киев-Баскета» Вадим Заплотинский был задержан при попытке незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает Sport.ua.
26-летний баскетболист был задержан 12 мая, когда пытался незаконно пересечь границу с Румынией. Бывший президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев сообщил, что он был мобилизован пограничниками и направлен в учебный центр Десантно-штурмовых войск.
В минувшем сезоне Заплотинский завоевал с «Киев-Баскетом» бронзовую медаль чемпионата Украины и выиграл награду лучшему игроку оборонительного плана. Он стал лучшим в турнире по количеству подборов (10,5) и блокштов (1,6) в среднем за игру.
Главный тренер «Киев-Баскета» Дмитрий Забирченко, комментируя информацию о задержании Заплотинского, заявил, что по окончании сезона у игрока истек срок действия контракта и сейчас он находится в статусе свободного агента.
На Украине введен режим военного положения, который запрещает выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 18 мая в стране вступил в силу новый закон о мобилизации, который ужесточает правила воинского учета и усиливает санкции против уклонистов.