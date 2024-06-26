Китайская баскетболистка побила рекорд Кубка Азии
Чжан Цзыюй, установившая рекорд по набранным очкам, отличается на площадке еще и своим ростом.
Чжан Цзыюй, установившая рекорд по набранным очкам, отличается на площадке еще и своим ростом.
Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй установила рекорд Кубка Азии среди игроков до 18 лет по количеству набранных очков за матч.
В игре группового этапа турнира против команды Японии (97:81) 17-летняя баскетболистка, рост которой составляет 226 сантиметров, набрала 44 очка, забросив 20 из 22 двухочковых бросков и еще четыре раза отличившись со штрафных. Также на ее счету 14 подборов и пять результативных передач.
Чжан Цзыюй побила рекорд, принадлежавший представительнице Тайваня Сьяу Юйвэнь (39 очков). Он был установлен также в матче против команды Японии на первенстве мира 2022 года.
Сборная Китая вышла в полуфинал домашнего Кубка Азии, который завершится 30 июня.