Китайская баскетболистка побила рекорд Кубка Азии

Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй установила рекорд Кубка Азии среди игроков до 18 лет по количеству набранных очков за матч.

В игре группового этапа турнира против команды Японии (97:81) 17-летняя баскетболистка, рост которой составляет 226 сантиметров, набрала 44 очка, забросив 20 из 22 двухочковых бросков и еще четыре раза отличившись со штрафных. Также на ее счету 14 подборов и пять результативных передач.