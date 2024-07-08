09:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Литвы по баскетболу не попала на Олимпиаду

Литовские баскетболисты уступили команде Пуэрто-Рико (68:79) в решающем матче квалификационного турнира Олимпийских игр в Париже.

Источник: AP 2023

Встреча проходила в Сан-Хуане. Хозяева площадки успешно атаковали с дистанции (12 точных трехочковых попаданий из 25 против 6 из 28 у Литвы), и справлялись с соперниками под щитами, благодаря чему в начале заключительной четверти их преимущество в счете достигало 15 очков.

Литовцы так и не сумели отыграться, несмотря на участие в матче звездного центрового «‎Сакраменто»‎ Домантаса Сабониса, набравшего лишь 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «‎Нью-Орлеана»‎ Хосе Альварадо, на счету которого 23 очка.

Пуэрто-Рико сыграет на Олимпийских играх впервые с 2004 года, в то время как Литва остается без Олимпиады во второй раз подряд. Также на олимпийский турнир отобрались команды Испании, Бразилии и Греции.

Результаты других матчей

  • Испания — Багамские острова — 86:78
  • Греция — Хорватия — 80:69
  • Бразилия — Латвия — 94:69

Состав участников мужского олимпийского баскетбольного турнира в Париже-2024

  • Группа A: Австралия, Греция, Канада, Испания;
  • Группа B: Франция, Германия, Япония, Бразилия;
  • Группа C: Сербия, Южный Судан, Пуэрто-Рико, США.

Мужской баскетбольный олимпийский турнир пройдет с 27 июля по 11 августа. Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.

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