Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера

«Накануне вывода из обращения моего номера хотелось бы сказать вам несколько слов. Я выиграл четыре титула НБА вместе с “Сан-Антонио Сперс”, чем сильно горжусь. Но, несмотря на эти успехи, я всегда стремился прославлять французский баскетбол.



Каждое лето, после сезонов в НБА, я возвращался играть за сборную Франции и гордился тем, что играю в наших цветах. В 2013 году мы осуществили мечту, выиграв первый и единственный титул для сборной Франции и это незабываемое воспоминание. В 2019 году “Сан-Антонио” вывел из обращения мой игровой номер, и это честь для меня. В 2023 году я был введен в Зал славы баскетбола. А теперь мой игровой номер из обращения выведет сборная Франции.



Очень рад, что это произойдет 12 июля и я разделю этот момент с вами. Спасибо за поддержку на протяжении всей моей карьеры», — написал Паркер в одной из своих соцсетей.