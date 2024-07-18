Гомельский назвал команду, которая может победить США на ОИ

Один из пользователей в конференции на сайте Гомельского рассказал о просмотре игры сборных Сербии и США.

— Какое Ваше впечатление оставила эта игра и сможет ли кто-то остановить Dream Team (сборная США по баскетболу — прим. ред.) на Олимпийском турнире?

— Обыграть сборную США в Париже будет крайне сложно. Единственная команда, у которой есть шансы — это сборная Канады. Игру США — Сербия я не смотрел, — ответил пользователю Гомельский.

Баскетбольный олимпийский турнир пройдет с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. В состав сборной США на Олимпиаду в Париже вошли: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис (оба — «Лос-Анджелес Лейкерс»), Девин Букер, Кевин Дюрант (оба — «Финикс Санз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джейсон Тэйтум, Джру Холидей, Дерек Уайт (все — «Бостон Селтикс»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»).