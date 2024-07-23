Российский юниор попал в реанимацию после драки с американцем

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», конфликт двух молодых баскетболистов из Санкт-Петербурга завершился тяжелой травмой одного из них.

Инцидент произошел в гостинице в Тихвине, куда спортсмены приехали для участия в соревнованиях. По сведениям источника, 12-летний российский баскетболист вступил в конфликт с 13-летним уроженцем США, в результате которого получил от него удар в живот. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. 12-летний юноша поступил в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него разрыв селезенки.