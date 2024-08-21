Кириленко рассказал, каких баскетболистов вызовут в сборную России

Ранее стало известно, что сборная России в 2024 году сыграет только три матча. Национальная команда выступит на Кубке Дружбы в Перми, где встретится со сборными Венесуэлы и Колумбии. Также в турнире примет участие клуб «Парма».
«Главная цель для этой команды — оставаться в тонусе. Большая цель для Зорана Лукича — по-максимуму подтягивать молодежь. Мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас вынужденная остановка и нет смысла приглашать ветеранов, которые заслуживают быть в национальной команде, пока нет официальных турниров.
Будем вызывать молодежь, игроков 25−26 лет и младше, с прицелом на будущее, чтобы через четыре-пять лет, если команда вернется на международную арену, она в меньшей степени адаптировалась к играм такого уровня», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».
«И Венесуэла, и Колумбия находятся достаточно высоко в рейтинге FIBA. Южноамериканский баскетбольный стиль совсем другой: у нас он более тактический и технический, а там больше эмоций и атлетизма. В Азии больше бросков, в Америке — индивидуальных качеств», — добавил Кириленко.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.