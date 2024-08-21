Кириленко рассказал, каких баскетболистов вызовут в сборную России

«Главная цель для этой команды — оставаться в тонусе. Большая цель для Зорана Лукича — по-максимуму подтягивать молодежь. Мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас вынужденная остановка и нет смысла приглашать ветеранов, которые заслуживают быть в национальной команде, пока нет официальных турниров.



Будем вызывать молодежь, игроков 25−26 лет и младше, с прицелом на будущее, чтобы через четыре-пять лет, если команда вернется на международную арену, она в меньшей степени адаптировалась к играм такого уровня», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».