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Разгромленная в России сборная Колумбии оказалась ненастоящей

Накануне пермская «Парма» разгромила сборную Колумбии (155:53) в рамках международного турнира «Кубок Дружбы».

Источник: БК "Парма"

Пресс-служба Федерации баскетбола Колумбии сделала заявление об участии своей команды на турнире в России «Кубок Дружбы».

— Вниманию прессы!

1. Федерация баскетбола Колумбии не получала никакого приглашения для участия в турнире Кубок дружбы в России.

2. Федерация баскетбола Колумбии не давала формального разрешения представлять страну на Кубке дружбы в России ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе.

3. Федерация баскетбола Колумбии предпримет юридические шаги для того, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа, — говорится в заявлении Федерации баскетбола Колумбии.

Команде, выдающей себя за сборную Колумбии, предстоит на этой неделе провести еще три матча в рамках Кубка дружбы. Турнир проходит с 21 по 25 августа. В турнире также принимают участие сборные России и Венесуэлы, которые сегодня сыграют между собой.

Сборная Колумбии занимает 58-е место в рейтинге ФИБА. На чемпионате Америки по баскетболу в 2022 году колумбийцы заняли девятое место среди 12 команд. В прошлом сезоне «Парма» заняла пятое место в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ и вылетела в плей-офф на четвертьфинальной стадии, уступив в трех матчах «Локомотиву-Кубань».