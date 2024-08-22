Разгромленная в России сборная Колумбии оказалась ненастоящей

Команде, выдающей себя за сборную Колумбии, предстоит на этой неделе провести еще три матча в рамках Кубка дружбы. Турнир проходит с 21 по 25 августа. В турнире также принимают участие сборные России и Венесуэлы, которые сегодня сыграют между собой.