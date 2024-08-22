РФБ прокомментировала ситуацию с ненастоящей сборной Колумбии

«Мы хотели бы подчеркнуть, что все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи. На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации.



Мы категорически не используем никакие неофициальные паблики, ссылки или дополнительные каналы для взаимодействия. Наша позиция остается неизменной: все коммуникации и координация ведутся только через проверенные и официальные источники.



После первой игры мы понимаем, что текущий уровень сборной Колумбии отстает от ожидаемого, что вызывает определённое разочарование у всех нас. В связи с этим мы уже пересмотрели расписание и формат турнира, чтобы обеспечить более сбалансированные и конкурентоспособные соревнования», — сказал Кириленко.