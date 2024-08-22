РФБ прокомментировала ситуацию с ненастоящей сборной Колумбии

Накануне в Перми стартовал международный турнир Кубок Дружбы, где в матче открытия местная «Парма» разгромила сборную Колумбии с разницей в 102 очка — 155:53. Позднее Федерации баскетбола Колумбии сообщила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире и не отправляла никакую команду в Россию.
«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире.
И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира. Мы прилагаем все усилия для обеспечения высокого уровня организации и прозрачности соревнований и ожидаем дальнейшего конструктивного взаимодействия со всеми участниками турнира», — сказано в сообщении РФБ.
Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что после инцидента с колумбийской командой федерация пересмотрит формат проведения Кубка Дружбы.
«Мы хотели бы подчеркнуть, что все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи. На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации.
Мы категорически не используем никакие неофициальные паблики, ссылки или дополнительные каналы для взаимодействия. Наша позиция остается неизменной: все коммуникации и координация ведутся только через проверенные и официальные источники.
После первой игры мы понимаем, что текущий уровень сборной Колумбии отстает от ожидаемого, что вызывает определённое разочарование у всех нас. В связи с этим мы уже пересмотрели расписание и формат турнира, чтобы обеспечить более сбалансированные и конкурентоспособные соревнования», — сказал Кириленко.
Тренер колумбийской команды Хорхе Баскес заявил, что его команда частично составлена из игроков-студентов.
«В команде есть как профессионалы, так и студенты. Они только начинают свой путь и хотели себя попробовать. Для них это большой опыт, когда столько людей на тебя смотрят», — сказал Баскес.
Кубок Дружбы завершится 25 августа. Команде, выдающей себя за сборную Колумбии, предстоит провести на турнире еще три матча. Кубок Дружбы пройдет по круговой системе, после чего команды сыграют финал и матч за третье место. В турнире также принимают участие сборные России и Венесуэлы.