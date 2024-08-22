Кубок Дружбы продолжится после скандала со сборной Колумбии

Накануне в матче открытия турнира местная «Парма» разгромила сборную Колумбии с разницей в 102 очка — 155:53. Позднее Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не получала приглашения для участия в турнире и не отправляла свою сборную в Россию. Команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, была составлена из баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне.
— Турнир гарантированно продолжится. Будет ли в нем участвовать сборная Колумбии, пока непонятно. Из‑за этого верстка турнира может поменяться. Завтра по плану должен быть матч сборной России с Колумбией, но уверен, что наша команда в спортивном плане ничего не потеряла.
Что касается Венесуэлы, то изначально было понятно, что состав их сборной будет неосновным. Это не первая сборная, но все равно одни из сильнейших игроков. По ним нет никаких вопросов. Вчерашний матч они провели на приемлемом уровне. Уверен, что их матч со вчерашней сборной Колумбии закончился бы с неменьшим счетом, чем с «Пармой», — сообщил корреспондент «Матч ТВ» Александр Дегтярев.
Во втором матче Кубка Дружбы сборная России обыграла команду Венесуэлы со счетом 79:57.
Кубок Дружбы завершится 25 августа. Турнир проходит по круговой системе, после чего команды сыграют финал и матч за третье место.