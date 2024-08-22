Кубок Дружбы продолжится после скандала со сборной Колумбии

— Турнир гарантированно продолжится. Будет ли в нем участвовать сборная Колумбии, пока непонятно. Из‑за этого верстка турнира может поменяться. Завтра по плану должен быть матч сборной России с Колумбией, но уверен, что наша команда в спортивном плане ничего не потеряла.



Что касается Венесуэлы, то изначально было понятно, что состав их сборной будет неосновным. Это не первая сборная, но все равно одни из сильнейших игроков. По ним нет никаких вопросов. Вчерашний матч они провели на приемлемом уровне. Уверен, что их матч со вчерашней сборной Колумбии закончился бы с неменьшим счетом, чем с «Пармой», — сообщил корреспондент «Матч ТВ» Александр Дегтярев.