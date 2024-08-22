Сборная Колумбии разгромно проиграла Венесуэле на Кубке Дружбы

Накануне сборная Колумбии в матче открытия Кубка Дружбы уступила пермской «Парме» с разницей в 102 очка — 53:155. Позднее Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире и не отправляла свою сборную в Россию. Команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, была составлена из баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне.