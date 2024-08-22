Сборная Колумбии разгромно проиграла Венесуэле на Кубке Дружбы

Самым результативным игроком в составе сборной Венесуэлы стал Энрике Медина, набравший 16 очков, пять подборов, три передачи и два блок-шота. У колумбийцев наиболее заметным на площадке был Кевин Родригес, на счету которого 15 очков, два подбора, две передачи и три перехвата.
Накануне сборная Колумбии в матче открытия Кубка Дружбы уступила пермской «Парме» с разницей в 102 очка — 53:155. Позднее Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире и не отправляла свою сборную в Россию. Команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, была составлена из баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии с легитимным руководством Федерации баскетбола страны и обладает всеми подтверждающими официальными документами.
В пятницу, 23 августа, сборная Колумбии проведет матч против сборной России.
Кубок Дружбы в Перми завершится 25 августа. Турнир проходит по круговой системе, после чего команды сыграют финал и матч за третье место.