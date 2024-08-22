Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Колумбии разгромно проиграла Венесуэле на Кубке Дружбы

Сборная Колумбии по баскетболу проиграла команде Венесуэлы (57:107) во втором матче группового этапа Кубка Дружбы.

Источник: РФБ

Самым результативным игроком в составе сборной Венесуэлы стал Энрике Медина, набравший 16 очков, пять подборов, три передачи и два блок-шота. У колумбийцев наиболее заметным на площадке был Кевин Родригес, на счету которого 15 очков, два подбора, две передачи и три перехвата.

Накануне сборная Колумбии в матче открытия Кубка Дружбы уступила пермской «Парме» с разницей в 102 очка — 53:155. Позднее Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире и не отправляла свою сборную в Россию. Команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, была составлена из баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии с легитимным руководством Федерации баскетбола страны и обладает всеми подтверждающими официальными документами.

В пятницу, 23 августа, сборная Колумбии проведет матч против сборной России.

Кубок Дружбы в Перми завершится 25 августа. Турнир проходит по круговой системе, после чего команды сыграют финал и матч за третье место.