«Барселона» взяла на сборы с основой 12-летнего баскетболиста

Впрочем, у многих болельщиков закрадываются сомнения относительно истинного возраста Дабоне. В баскетбольном сегменте Reddit выяснили, что в 2023 году Дабоне (или его полный тезка) был заявлен за сборную Того на баскетбольном турнире 3×3, а в его профиле было указано, что он родился в 2008 году и ему 16 лет. При этом важно отметить, что Буркина-Фасо и Того являются граничащими между собой государствами.