«Барселона» взяла на сборы с основой 12-летнего баскетболиста

Юный баскетболист с ростом 212 см вошел в список из 14 игроков, вызванных главным тренером «Барселоны» Жоаном Пеньярройей для предсезонного турне по Китаю, в которое команда отправится 29 августа. В первую команду сине-гранатовых также вызван 15-летний центровой из Мали Сайон Кейта, чей заявленный рост составляет 213 см.
Ранее Дабоне и Кейта отлично себя зарекомендовали, выступая за юношескую команду каталонцев до 18 лет. В финальном турнире юношеской Евролиги, который проходил в конце мая в Берлине, 12-летний баскетболист набирал 11,3 очка, 5,3 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за игру.
Дабоне может получить свои первые игровые минуты за первую команду «Барселоны» уже во время предстоящего предсезонного турне. Также он претендует на то, чтобы в ближайшие два года стать самым молодым игроком в истории чемпионата Испании. На данный момент этот рекорд принадлежит разыгрывающему «Барселоны» Рики Рубио, который в 2005 году дебютировал за «Ховентут» в возрасте 14 лет 11 месяцев 28 дней.
По игровым показателям эксперты сравнивают Дабоне с первым номером прошлогоднего драфта НБА французом Виктором Вембаньямой. Он так же эффективно действует на обеих сторонах площадки и имеет в своем арсенале неплохой дальний бросок. При этом у африканца есть еще минимум шесть лет для того, чтобы отточить свои навыки до идеала — выставить свою кандидатуру на драфт НБА Дабоне сможет не раньше 2030 года.
Впрочем, у многих болельщиков закрадываются сомнения относительно истинного возраста Дабоне. В баскетбольном сегменте Reddit выяснили, что в 2023 году Дабоне (или его полный тезка) был заявлен за сборную Того на баскетбольном турнире 3×3, а в его профиле было указано, что он родился в 2008 году и ему 16 лет. При этом важно отметить, что Буркина-Фасо и Того являются граничащими между собой государствами.
На данный момент нет конкретных доказательств того, что возраст Дабоне занижен и он является «переписанным» баскетболистом. Очевидно, что юному баскетболисту по мере приближения к профессиональному баскетболу еще не единожды придется пройти через процедуру проверки подлинности возраста.