Баскетболист возобновил карьеру после операции по удалению почки

Как сообщает Basket News, форвард сборной Сербии Бориша Симанич будет выступать за боснийский баскетбольный клуб «Игокеа», с которым накануне подписал контракт. Симанич уже успел провести с ними товарищеский матч.
Несколько лет назад Бориша Симанич считался одним из главных талантов европейского баскетбола, но затем на чемпионате мира 2023 года он получил травму во время матча первого группового этапа с Южным Суданом, и впоследствии удара ему удалили почку.
Симанич является трехкратным чемпионом Сербии и трехкратным победителем Адриатической лиги. 19 сентября 2023 года он объявил о завершении карьеры.