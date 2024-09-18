Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболист возобновил карьеру после операции по удалению почки

26-летний сербский баскетболист Бориша Симанич год назад вследствие полученной во время матча травмы лишился одной из почек.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball via Getty Images

Как сообщает Basket News, форвард сборной Сербии Бориша Симанич будет выступать за боснийский баскетбольный клуб «Игокеа», с которым накануне подписал контракт. Симанич уже успел провести с ними товарищеский матч.

Несколько лет назад Бориша Симанич считался одним из главных талантов европейского баскетбола, но затем на чемпионате мира 2023 года он получил травму во время матча первого группового этапа с Южным Суданом, и впоследствии удара ему удалили почку.

Симанич является трехкратным чемпионом Сербии и трехкратным победителем Адриатической лиги. 19 сентября 2023 года он объявил о завершении карьеры.