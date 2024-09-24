Клуб поселил игрока в тюрьму из-за высоких цен на аренду жилья

Как сообщает портал Basket News, боснийский баскетбольный клуб «Сутьеска» из города Фоча поселил своего игрока в тюрьме из-за высоких цен на аренду жилья.
«В период высоких арендных ставок в нашем городе эта поддержка значительно облегчит работу клуба и поспособствует его дальнейшему развитию. Спасибо вам за вашу поддержку», — сказано в заявлении клуба.
Имя игрока не сообщается. По данным источника, представители клуба обратились к начальнику тюрьмы в Фоче, чтобы получить разрешение на проживание для баскетболиста.
В прошедшем сезоне Первой лиги Республики Сербской «Сутьеска» заняла восьмое место.