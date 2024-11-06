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Егор Демин оформил дабл-дабл в дебютном матче в NCAA

Российский баскетболист Егор Демин дебютировал в Национальной ассоциации студенческого спорта США в составе команды университета Бригама Янга.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Gardner/Getty Images

18-летний Егор Демин набрал 18 очков и отдал 11 передач в домашнем матче против команды «Сентрал Арканзас Бэрс». Команда университета Бригама Янга победила со счетом 88:50.

За 31 минуту вышедший в старте разыгрывающий реализовал 7 из 13 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, а также смазал единственный штрафной. Также на счету россиянина 4 подбора и 4 перехвата. Демин реализовал 7 из 13 бросков с игры, включая 4 из 7 трехочковых.

В мае стало известно, что Демин, выступавший за мадридский «Реал», продолжит карьеру в команде университета Бригама Янга. Летом 2025 года он может выйти на драфт НБА.

Егор Демин является сыном бывшего баскетболиста «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. В 2024 году Егор Демин во второй раз выиграл юниорскую Евролигу среди игроков не старше 18 лет в составе «Реала», став с 26 очками самым результативным игроком финального матча.