Егор Демин оформил дабл-дабл в дебютном матче в NCAA

За 31 минуту вышедший в старте разыгрывающий реализовал 7 из 13 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, а также смазал единственный штрафной. Также на счету россиянина 4 подбора и 4 перехвата. Демин реализовал 7 из 13 бросков с игры, включая 4 из 7 трехочковых.