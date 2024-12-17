Бывший игрок «Зенита» и «Химок» найден мертвым в Москве

Тимма начал карьеру в 2008 году на родине, где выступал за «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ. В 2013 году форвард был выбран на драфте НБА под 60-м номером клубом «Мемфис Гриззлиз». В России Тимма наиболее известен по выступлениям за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Также он успел поиграть в Евролиге за «Басконию» и «Олимпиакос».