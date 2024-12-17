Бывший игрок «Зенита» и «Химок» найден мертвым в Москве

Предварительной причиной смерти 32-летнего баскетболиста является самоубийство. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на экране которого было сообщение с просьбой перезвонить от его бывшей жены, известной певицы и бывшей участницы группы «ВИА Гра» Анны Седоковой.
Тимма и Седокова начали встречаться летом 2019 года. В сентябре 2020 года пара сыграла свадьбу в Москве. В сентябре 2024 года Седокова объявила о начале бракоразводного процесса, который официально был завершен 9 декабря.
Ранее Тимма неоднократно пытался восстановить отношения со своей супругой и угрожал, что может пойти на крайние меры. Примечательно, что за день до трагедии Седокова праздновала свой 42-й день рождения.
По информации Mash, Тимма долгое время жил за счет Седоковой, что было одной из причин их семейных конфликтов. В 2021 году баскетболист выступал за подмосковные «Химки», где несколько месяцев не получал зарплату.
Тимма начал карьеру в 2008 году на родине, где выступал за «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ. В 2013 году форвард был выбран на драфте НБА под 60-м номером клубом «Мемфис Гриззлиз». В России Тимма наиболее известен по выступлениям за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Также он успел поиграть в Евролиге за «Басконию» и «Олимпиакос».
В 2021 году Тимма покинул Россию, чтобы попытаться пробиться в НБА через Летнюю лигу. На протяжении сезона он выступал за фарм-клуб «Орландо Мэджик», после чего продолжил карьеру в Пуэрто-Рико. Последними профессиональными клубами баскетболиста были турецкая «Дарюшшафака» и испанский «Обрадайро».
В октябре 2024 года Тимма вернулся в Россию и присоединился к команде «Аликсон», выступающей в медийной баскетбольной лиге.