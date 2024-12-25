Стало известно, когда состоится прощание с Яннисом Тиммой

17 декабря в оперативных службах сообщили, что Тимма был найден мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стало самоубийство. По словам собеседника агентства, рядом с мужчиной лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Что стало причиной такого поступка, устанавливается.