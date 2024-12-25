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Стало известно, когда состоится прощание с Яннисом Тиммой

Тело Янниса Тиммы прибыло в Латвию 25 декабря.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спасибо всем за помощь в его транспортировке и за большое количество соболезнований! Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря в Рижском крематории», — сообщила сестра Тиммы Лелда Жанцецка.

17 декабря в оперативных службах сообщили, что Тимма был найден мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стало самоубийство. По словам собеседника агентства, рядом с мужчиной лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Что стало причиной такого поступка, устанавливается.

За неделю до случившегося Тимма развелся со своей женой — известной певицей Анной Седоковой. 16 декабря у Анны был день рождения.