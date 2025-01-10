Баскетболист пронес девушку в отель в чемодане и был наказан

Чжан хотел провести время с возлюбленной перед матчем против «Циндао Даблстар» 5 января. Вероятно, об этом случае никто бы не узнал, если бы девушка не поделилась историей в социальной сети Weibo. На одном из снимков видно, как она залезает в чемодан. Позднее посты были удалены.