Баскетболист пронес девушку в отель в чемодане и был наказан

Чжан хотел провести время с возлюбленной перед матчем против «Циндао Даблстар» 5 января. Вероятно, об этом случае никто бы не узнал, если бы девушка не поделилась историей в социальной сети Weibo. На одном из снимков видно, как она залезает в чемодан. Позднее посты были удалены.
После того как о случившееся стало всем известно, команда Синьляна приняла решение отстранить его на несколько матчей. Спортсмен заявил, что хотел лишь помочь возлюбленной лучше подготовиться к учебе. Девушка Чжана, студентка факультета искусств, якобы испытывала трудности в университете и провалила несколько экзаменов.
Встреча, перед которой китайский баскетболист несмотря на запреты не хотел расставаться с возлюбленной, завершилась поражением его команды со счетом 90:103.
Чжан проводит второй сезон в составе «Лунг Лайонс». По итогам 26 матчей он имеет средние показатели 6,4 очка, 1,8 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата за игру. В матче против «Циндао» молодой баскетболист отыграл 25 минут, набрав 5 очков и 2 подбора.