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Баскетболист пронес девушку в отель в чемодане и был наказан

Баскетболист китайского «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьлян отстранен клубом за нарушение запрета приводить гостей в отель перед матчами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Чжан хотел провести время с возлюбленной перед матчем против «Циндао Даблстар» 5 января. Вероятно, об этом случае никто бы не узнал, если бы девушка не поделилась историей в социальной сети Weibo. На одном из снимков видно, как она залезает в чемодан. Позднее посты были удалены.

После того как о случившееся стало всем известно, команда Синьляна приняла решение отстранить его на несколько матчей. Спортсмен заявил, что хотел лишь помочь возлюбленной лучше подготовиться к учебе. Девушка Чжана, студентка факультета искусств, якобы испытывала трудности в университете и провалила несколько экзаменов.

Встреча, перед которой китайский баскетболист несмотря на запреты не хотел расставаться с возлюбленной, завершилась поражением его команды со счетом 90:103.

Чжан проводит второй сезон в составе «Лунг Лайонс». По итогам 26 матчей он имеет средние показатели 6,4 очка, 1,8 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата за игру. В матче против «Циндао» молодой баскетболист отыграл 25 минут, набрав 5 очков и 2 подбора.