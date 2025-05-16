Российская баскетболистка сыграет за «Миннесоту» в сезоне WNBA

Выступающая на позиции тяжелого форварда Анастасия Олаири Косу является чемпионкой Европы до 16 лет и самым ценным игроком турнира. В 2020 году она дебютировала в Премьер-лиге за курское «Динамо» в возрасте 15 лет. В 2022 году Косу перешла в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.