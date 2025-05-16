Российская баскетболистка сыграет за «Миннесоту» в сезоне WNBA

Напомним, 20-летняя Косу была выбрана «Миннесотой» на драфте под 15-м общим номером. Она стала первой россиянкой, выбранной на драфте WNBA за семь лет. В последний раз российские баскетболистки выбирались в 2018 году, когда Марию Клюндикову (Вадееву) под 11-м номером задрафтовал «Лос-Анджелес Спаркс», а Раису Мусину под 21-м номером выбрал «Финикс Меркури».
Стартовый матч регулярного чемпионата женской НБА «Линкс» проведут 17 мая против «Далласа». За который выступает первый номер драфта-2025 Пейдж Бейкерс.
Выступающая на позиции тяжелого форварда Анастасия Олаири Косу является чемпионкой Европы до 16 лет и самым ценным игроком турнира. В 2020 году она дебютировала в Премьер-лиге за курское «Динамо» в возрасте 15 лет. В 2022 году Косу перешла в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.
«Миннесота» является четырехкратным чемпионом женской НБА (2011, 2013, 2015, 2017) и трехкратным финалистом лиги (2012, 2016, 2024). В прошлогоднем финале «Линкс» уступили в решающем матче серии «Нью-Йорк Либерти».