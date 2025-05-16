Американскому баскетболисту грозит смертная казнь в Индонезии

По информации источника, в аэропорту Сукарно-Хатта были обнаружены 20 пачек конфет. Общий вес партии составил 869 грамм. Позднее полиция провела расследование и арестовала заказчика конфет. Им оказался американский баскетболист Джаред Шоу. Его задержали в одной из квартир.
Согласно заявлению правоохранительных органов, Шоу заказал товар, чтобы распространить его в Индонезии среди коллег-спортсменов.
На допросе Шоу признался, что апервые заказал конфеты у приятеля из Таиланда за $400 для личного потребления. По его словам он использует их для расслабления после тренировок.
По законам Индонезии баскетболисту предъявлены обвинения, связанные с импортом, хранением и распространением наркотиков. Если его признают виновным, Шоу может грозить смертная казнь, пожизненное или тюремное заключение сроком до 20 лет.